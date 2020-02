Se billedserie Bilen er skiftet ud med en nyere model, men den er stadig genken­delig, siger Lars Kristjansen ? der også er kendt som Lars-K.dk. Foto: Elisa Hauerbach

Lars valgte det selvstændige liv

Holbæk - 03. februar 2020 kl. 20:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et prøve-år på orlov fra den tidligere arbejdsgiver, har Lars Kristjansen, manden bag firmaet Lars-K.dk, endegyldigt valgt at den selvstændige tilværelse er det, han vil satse på. At det går godt, har også afstedkommet en nominering til årets mønsterbryder i Jyderup.

Da Lars for nylig holdt reception i anledning af sit første år som selvstændig, mødte omkring 60 gæster op for at gratulere ham.

- Jeg er meget glad for den opbakning jeg møder i mit selvstændige liv, og jeg oplever, at der er mange kunder som anbefaler mig til andre, efter endt opgave. Og, det er jo de bedste anbefalinger man kan få, siger iværksætteren.

Kalenderen er fyldt

Kontoret er dels hjemme på Sneppevej i Jyderup, og dels i firmabilen, der gør det ud for hans rullende værksted og blandt andet indeholder det værktøj, han bruger i løbet af en arbejdsdag.

Kalenderen er allerede fyldt med aftaler for de næste tre måneder, og han er ikke bekymret for om der kommer nye aftaler i den, for som det er gået indtil nu, dukker der hele tiden nye opgaver op.

- Lige nu og de næste par måneder er jeg med til at opføre et nybygget arkitekttegnet hus ved Holbæk. Derefter er der en anden kunde som har budt ind med en stor opgave og så er det forår igen. Jeg har forholdsvis tømreropgaver, men jeg har da også været ude og klippe hæk, slå græs og samle reoler for mine kunder. Firmaet er ment som et altmuligmandsfirma, altså som hjælp til dem der har brug for en handyman, og sådan skal det blive ved med at være. Der er både plads til de ældre damers praktiske opgaver og til de større byggeopgaver, siger Lars Kristjansen.

Er udlært tømrer

For lige at give en opsummering af Lars Kristjansen's forudsætning for at være altmuligmand i Jyderup, er det her, det skal nævnes at Lars Kristjansen oprindeligt er uddannet tømrer, har arbejdet indenfor forskellige dele af branchen og senest været ansat hos Novo Nordisk i Kalundborg. Det var det job han holdt orlov fra i et år, for at finde ud af om drømmen om et liv som selvstændig ville kunne leves ud med succes. Det har han konstateret godt kan lade sig gøre, og opsigelsen til hans tidligere arbejdsplads blev allerede sendt i efteråret.

På store opgaver arbejder Lars Kristjansen sammen med en anden selvstændig tømrer, »Tømrer-Hans«, som han har kendt i mange år.

- Jeg henvendte mig til ham for at høre om han var interesseret i at vi kunne arbejde sammen. Det det var det, så nu kører vi et fast samarbejde, hvor vi kan »kalde på den anden« og fakturerer derefter hinanden for den tid vi har brugt på opgaven. Det er en klar fordel at være to på opgaverne, for hvis man eksempelvis skal skifte et vinduesparti er det bedst at der er en inde og en inde, så processen kan holdes under kontrol, forklarer Lars Kristjansen.

Lys og lovende fremtid

Fremtiden ser altså lys og lovende ud for Lars Kristjansen, der ikke har fortrudt sin beslutning en eneste gang.

- Det er klart at man, når man står i øsende regnvejr, gennemvåd og gennemkold, med flere timers aftørring af værktøj forude, godt kan tænke mindre pæne tanker om sin situation. Men, når det sker for mig, så ved jeg at jeg selv har valgt det. Der er nogle dage, hvor jeg kun kan fakturere for en time eller to på grund af vejret, og de dage er ikke så sjove at komme igennem. Det er svært at forklare, men efter at jeg er blevet min egen chef, er det bare som om skuldrene er faldet ned på plads og »jeg er kommet hjem«, så jeg tager regnvejrsdagene med og glæder mig over alle dagene med godt vejr, slutter Lars Kristjansen med et stort smil.