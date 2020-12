Politiet ransagede og anholdt 10. oktober 2018 en række Bandidos-folk i rockerborgen i Holbæk. Foto: Morten D. Christensen

Langvarig Bandidos-retssag: Tiltalte nægter kendskab til økseoverfald

Holbæk - 18. december 2020 kl. 18:13 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Den i forvejen kraftigt forsinkede retssag om et økseangreb på tre teenagedrenge i Havevang i Holbæk og et voldeligt overfald på en dengang 18-årig mand i Nykøbing tre dage senere i oktober 2018, bevæger sig fortsat frem i ganske lavt tempo.

Da sagen, efter et års udsættelse på grund af problemerne med pålideligheden af teledata som bevismateriale og dernæst på grund af corona-nedlukning, endelig blev genoptaget i slutningen af september i år, kvitterede tre af de fire tiltalte ved at blive væk fra retten - den fjerde var i forvejen bag tremmer i en anden sag.

Fremmødet kom der styr på, da anklagemyndigheden fik varetægtsfængslet to af de tre udeblivere, og den sidste er troligt mødt op til de efterfølgende retsmøder i sagen, der efter anklagemyndighedens opfattelse udspringer af en voldelig konflikt i efteråret 2018 mellem rockergruppen Bandidos og Vang-gruppen, som politiet betegner grupperingen med navn efter Holbæks Vangkvarter.

Første forklaringer På de to seneste retsmøder torsdag og fredag i denne uge skete der dog lidt nyt i sagen, da tre af de fire tiltalte mænd med tilknytning til Bandidos for første gang i den tre måneder lange retssag tog bladet fra munden for at forklare sig. Hidtil har de ikke villet udtale sig.

Sagen kort De fire tiltalte mænd, der ifølge anklagemyndigheden er tilknyttet Bandidos, er:

M (28 år), S (22 år), J (31 år) og A (28 år).

Alle fire er tiltalt for grov vold i forbindelse med økseoverfaldet på tre unge i Havevang i Holbæk søndag den 7. oktober 2018.

M og S er desuden tiltalt for grov vold mod en dengang 18-årig mand i Nykøbing tre dage senere.

Hertil er de i forskelligt omfang tiltalt for blandt andet ulovlige knive og våben samt tyveri, hæleri og hærværk.

Oprindeligt skulle retssagen være begyndt i august 2019, men på grund af usikkerheden dengang om pålideligheden af teledata som bevismiddel blev sagen udsat. De fire, der på det tidspunkt var varetægtsfængslet, blev løsladt.

I maj 2020 skulle sagen have været genoptaget, men igen blev den udsat - denne gang på grund af corona-restriktioner.

I september kom den så endelig i gang, og der var ventet dom kort før jul. Sagen er dog blevet forsinket undervejs, og det er endnu uvist, hvornår der falder dom.

Næste planlagte retsmøde er i midten af februar.

Såvel den 22-årige tiltalte S, 28-årige M som 31-årige J brugte deres forklaringer på at afvise ethvert kendskab til anklagemyndighedens påstand om, at de alle deltog i overfaldet med økser, hamre og bat på de tre unge mænd ved et busstoppested i Havevang.

Tilsvarende benægtede både M og S, at de havde haft noget som helst at gøre med overfaldet på den 18-årige mand ved hans bopæl i Nykøbing, som i øvrigt blev udsat for omfattende hærværk i samme forbindelse.

Han var på det tidspunkt, efter politiets og anklagemyndighedens opfattelse en del af Vang-gruppen.

Den 21-årige var i torsdags for anden gang under retssagen tilbage i vidneskranken, men ligesom den første gang i midten af oktober meddelte han, at han efter en alvorlig trafikulykke ved Højby i februar 2019, godt fire måneder efter overfaldet, har fået hukommelsestab. Han kan derfor ikke huske noget fra den aften i oktober 2018.

Anklager Annette Ahm mente ikke, at den 21-årige og hans bistandsadvokat havde givet tilstrækkelig dokumentation for hukommelsestabet. Hun mente, at han bevidst vægrede sig ved at afgive forklaring, og derfor anmodede hun retten om, at vidnet blev taget i forvaring i forsøg på hjælpe hans tunge på gled.

Det afviste retten dog, da man ikke var overbevist om, at den 21-årige forsøgte at slippe udenom. Til gengæld gav retten tilladelse til, at anklageren kan fremlægge tre politiafhøringer af den unge mand foretaget før ulykken i deres helhed.

Det var dog ikke uden protest fra forsvarerne for de tiltalte M og S. De mente, at afhøringerne er eneste bevis i sagen om overfaldet i Nykøbing. Derfor bør de ikke dokumenteres i deres helhed, hvis forsvarerne på grund af hukommelsestabet ikke har reel mulighed for at stille uddybende spørgsmål til den 21-årige om hans tidligere forklaringer til politiet.

Derfor bad forsvarerne om, at Østre Landsret tager stilling til, om afhøringerne må læses op i fuldt omfang, og retten gav kæremålet opsættende virkning. Dermed har domsmandsretten fortsat til gode at høre den 21-åriges eventuelle forklaring.

Intet kendskab til konflikt De tre tiltalte, der alle blev anholdt i Bandidos' klubhus i Holbæk 10. oktober 2018, stod ved, at de dengang var tilknyttet Bandidos.

Den 22-årige S er dog for nylig gået i et exit-program, fremgik det af fredagens retsmøde.

Netop han er af flere vidner blevet udpeget som en af overfaldsmændene i Havevang.

- Jeg har ingen forklaring på, hvorfor de siger det. Jeg har ikke været i Havevang på det tidspunkt, sagde den 22-årige.

De tre afviste også alle at kende til nogen konflikt mellem Bandidos og Vang-gruppen.

- Jeg har aldrig nogensinde hørt om Vang-gruppen. Kun gennem medierne. Jeg har spurgt godt og grundigt rundt omkring i arresthusene, men ingen kender den gruppe, lød det fra den 31-årige J, der i øjeblikket holder til bag tremmer.

