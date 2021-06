Alle landets minkavlere måtte aflive alle deres mink, og hos Kim Sørensen i Svinninge blev det til cirka 31.700. Billedet er taget på en anden minkfarm. Foto: Per Christensen

Lange udsigter til endelig afgørelse for minkavlere

Holbæk - 26. juni 2021 kl. 07:26 Af Kaj Ove Jensen

15 minkavlere i Nordvestsjælland har indtil videre fået udbetalt 3,9 millioner kroner fra staten. En del af beløbene er udbetalt i tempobonus for at sørge for at aflive minkene hurtigt, efter at regeringen i november sidste år beordrede minkene aflivet som følge af frygt for en mutation af coronavirus. Den anden del er erstatning for skind, fordi nogle mink ikke blev pelset.

En opgørelse fra Fødevarestyrelsen, hvor dagbladet Nordvestnyt har fået aktindsigt, viser, at der i Holbæk Kommune er udbetalt knap 2,5 millioner kroner til fem minkavlere.

I Odsherred Kommune er der udbetalt cirka 749.000 kroner til seks minkavlere. Den avler, der har fået mest, har fået udbetalt omkring 250.000 kroner. Fire mink­avlere i Kalundborg Kommune har fået udbetalt cirka 680.000 kroner.

Størst beløb til Svinninge Det største beløb i Nordvestsjælland er udbetalt til Kim Sørensen, Svinninge, der har fået udbetalt over 1,8 millioner kroner i forbindelse med aflivningen af sine mink. Der er dog lange udsigter til, at der kommer en endelig afklaring på alle forhold omkring erstatningen som følge af den påbudte aflivning af minkene.

Beløbet er fordelt med 952.200 kroner i tempobonus, mens 903.480 kroner er udbetalt i skind­erstatning.

Når det gælder skind­erstatningen, er der udbetalt et acontobeløb på 120 kroner per styk for de cirka 7500 mink, som Kim Sørensen i november aflivede, uden at de blev pelset. Den endelige pris afgøres af den gennemsnitlige markedspris for de solgte skind i år.

Staten har dog tidligere sat 250 kroner som det maksimale beløb, der kan ydes i erstatning. Det er minkavlerne ikke enige i, og de vil forsøge at få hævet det beløb, da de helt aktuelle priser på skind ligger højere.

Flere uafklarede spørgsmål Tilbage står også de uafklarede spørgsmål om erstatning for tabet af den fremtidige indtjening i årene 2022-2030 og erstatningen for produktionsapparatet.

- Her skal en kommission ud for at vurdere værdien af pelseriet, bygningerne og anlægget. Det er måske dét, der kan tage længst tid, og som vi vil være mest uenige om. Så det kan måske vare tre-fire år, før der er en afgørelse om den del, siger Kim Sørensen.

Han har siden 1995 drevet Nordgårdens Pelsdyrfarm på Nordvestvej i den nordlige udkant af Svinninge. Han måtte aflive cirka 31.700 mink. Det gav en tempobonus på 952.200 kroner, fordi det skete inden for en fastsat frist.

Omkring 7500 mink blev aflivet uden at blive pelset, mens de fleste af de resterende blev pelset.

- De blev pelset før tid, men det ser ud til, at vi får en fornuftig pris på auktionen hos Kopenhagen Fur. Jeg har sendt lidt over 16.000 skind på auktion og har vel omkring 10.000 skind tilbage, forklarer Kim Sørensen.

Stigende priser Nogle af skindene fra produktionen i 2019 har ligget på lager, fordi der var udsigt til stigende priser i 2020. De ville også være steget, hvis coronaen ikke var kommet, men nu er priserne i stedet steget i år.

- Nu koster de over 300 kroner pr. skind. Gennemsnitsprisen lander i år formentlig et sted mellem 300 og 350 kroner, venter Kim Sørensen.

Gennemsnitsprisen kan få betydning for, hvor meget erstatning avlerne mener, de skal have for skind fra de mink, der blev aflivet efter påbuddet. Ifølge den politiske aftale fra januar kan det maksimalt blive 250 kroner pr. skind. Men minkavlerne og Kopenhagen Fur har gjort indsigelse mod den del, da de mener, erstatningen skal afspejle gennemsnitsprisen.

Dog skal sparede udgifter til salgssalær og pelsningsomkostninger trækkes fra.

Staten køber aktiverne Når det gælder erstatningen for den tabte, fremtidige indtjening i perioden 2022-2030, skal den tabte omsætning beregnes på basis af en skindpris. Den skal opgøres som et gennemsnit af de sidste 10 års priser, fratrukket den højeste og laveste pris.

Vedrørende erstatningen for den forventede restværdi af minkavlernes stalde, bure og lignende, er det sådan, at staten i praksis køber aktiverne af avleren. Derefter har staten ansvaret for og omkostningerne ved at rive anlægget ned.

Landet over vil seks taksationskommissioner tage rundt for at vurdere de cirka 1000 anlæg hos minkavlerne.

- Der er også en overtaksationskommission, hvis der klages over afgørelserne, så der kan formentlig gå op til fire år, før der en endelig afgørelse på sagerne, siger Kim Sørensen.

Gode og dårlige tider Han har altså foreløbig fået udbetalt tilsammen lidt over 1,8 millioner kroner i tempobonus og skinderstatning.

- Det er store tal, men beløbene er skattepligtige, og vi har også stadig udgifter til realkreditlån og andet. Bankerne skal også have deres del - jeg havde for eksempel en kassekredit på 850.000 kroner, som jeg skulle betale, fortæller Kim Sørensen.

Det er velkendt, at minkbranchen har haft både gode og de dårlige tider. I 2019, havde Kim Sørensens selskab, Nordgaarden ApS, et underskud på 5,7 millioner kroner, mens underskuddet var 2,1 millioner i 2018.

- Der var nogle voldsomt store nedskrivninger i 2019. Vi havde også været lidt uheldige med sygdommen lungeplasmatose i 2015 og 2016, så vi begge årene måtte pelse hele besætningen. Der kom nye dyr ind i 2017, men der går to-tre år, inden man kender dyrene ordentligt, siger Kim Sørensen, som uden coronaen havde været klar til at fortsætte driften med udsigten til stigende priser.

Arbejdsmæssigt har han hjulpet en nabo lidt med at køre kran, hvilket han har gjort før. Han har også i fire-­fem år undervist i kran hos Marinehjemmeværnet.

- Jeg kan ikke gå ud og tage et fuldtidsarbejde endnu, fordi jeg stadig skal passe bygningerne, så jeg kan få den rigtige vurdering, siger Kim Sørensen.