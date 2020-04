Lang venteliste hos frisøren

For reglerne om afstand og fire kvadratmeter til hver kunde betyder, at der ikke kan være nær så mange i salonen på samme tid som normalt. På fredag trappes der op til fem medarbejdere. Og så bliver der måske også noget med skiftehold.

For der har været storm på telefonen, efter at det torsdag aften i sidste uge blev annonceret, at frisørerne kunne genåbne.