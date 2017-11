Landsretten: Kundby-pige skyldig i terrorforsøg

Se billedserie Østre Landsret i København har i denne uge under skarp politibevogtning behandlet Kundby-sagen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Denmark

Holbæk - 24. november 2017 kl. 13:01 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østre Landsret har fredag kort efter klokken 13 kendt 17-årige Natascha Colding-Olsen fra Kundby skyldig i forsøg på terrorisme mod Sydskolen i Fårevejle Stationsby og den jødiske privatskole, Carolineskolen, i København i begyndelsen af 2016.

Med landsrettens kendelse er den 17-årige pige nu endegyldigt kendt skyldig i den alvorlige anklage om, at hun havde til hensigt at udføre terrorangreb med hjemmelavede bomber mod sin egen tidligere folkeskole i Fårevejle og den jødiske skole i København. Angrebene skulle have være udført ved gallafesten på Sydskolen 8. januar 2016 samt på Carolineskolen en måned senere.

I maj i år fandt Retten i Holbæk hende skyldig i samme sag, men Natascha Colding-Olsen ankede sagen til Østre Landsret for at blive frifundet. Hun har under både byretssagen og i denne uge i landsretten nægtet sig skyldig i anklagen. Men nævningetinget i Østre Landsret nåede altså frem til samme konklusion som Retten i Holbæk. En enkelt nævning ønskede at frikende pigen, fordi nævningen ikke fandt det bevist, at hun havde til hensigt at begå terror.

Men de øvrige otte nævninge og tre juridiske dommere kendte pigen skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

I kendelsen fra Østre Landsret hedder det, at flertallet »finder det bevist, at tiltalte af ekstremistisk funderede grunde - hendes ønske om at udføre »jihad« mod »de vantro« - havde til hensigt at udøve terror.«

Dermed har den 17-årige pige udtømt sine ankemuligheder i forhold til skyldsspørgsmålet.

Hun blev i øvrigt også kendt skyldig i grov vold ved at have stukket en mandlig pædagog i maven med knust spejlglas. Det skete i juli 2016 på den sikrede institution ved Grenå, hvor pigen sad varetægtsfængslet. Hun har selv erkendt sig skyldig i det forhold.

Ankesagen er dog endnu ikke slut. Næste skridt er, at de ni nævninge og tre juridiske dommere i Østre Landsret skal udmåle en straf til pigen. Det sker først på mandag, når senioranklager Kristian Kirk og pigens forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, har fremlagt deres synspunkter i forhold til en passende straf til teenagepigen.

Og i det spørgsmål står parterne langt fra hinanden. Anklagemyndigheden forsøgte allerede under sagen i Holbæk at få pigen idømt forvaring på ubestemt tid, der er en af de hårdeste straffe herhjemme.

Men et flertal af nævninge og dommere i byretten valgte den væsentligt mildere straf på seks års ubetinget fængsel til pigen. Et resultat som pigen og hendes forsvarer var særdeles godt tilfredse med i forhold til anklagemyndighedens krav om forvaring.

Men nu vil senioranklager Kristian Kirk gøre et nyt forsøg på at få pigen dømt til forvaring på ubestemt tid. Anklagemyndigheden mener, at Natascha Colding-Olsen vil genoptage sine terrorplaner og dermed fortsat udgør en risiko mod samfundet, hvis hun kommer på fri fod inden for en overskuelig fremtid.

Forvaring på ubestemt tid bruges typisk som straf til personer, der har flere domme for alvorlig personfarlig kriminalitet bag sig. Derfor er det et meget usædvanligt skridt at forlange forvaring til en pige, der kun var 15 år på gerningstidspunktet, og som ikke tidligere er straffet.

Når anklagemyndigheden alligevel bringer forvaring på bane, skyldes det en vurdering som Retslægerådet har udarbejdet på baggrund af flere psykologiske udredninger af pigen, mens hun har været varetægtsfængslet. Konklusionen er, at hun er i farezonen for at genoptage sine planer, hvis der ikke sættes ind med en »massiv pædagogisk og psykologisk støtte« til pigen for at få hende ind på en anden kurs.

Omvendt vil forsvarer Mette Grith Stage i sin proceduere formentligt på ny argumentere for en almindelig, tidsbestemt fængselsstraf til pigen.

Parterne skal procedere på strafudmålingen på mandag, hvor der også ventes at blive afsagt endelig dom i sagen.

