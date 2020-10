Retten i Holbæk har afgjort, at to pigers videoafhøringer må bruges som bevis i en sag mod deres forældre, og skal Østre Landsret så komme med sin afgørelse.

Landsret skal afgøre, om døtre skal vidne mod deres forældre

I slutningen af oktober er det meningen, at Retten i Holbæk skal begynde den egentlige behandling af en sag, hvor et forældrepar på 34 og 36 år med udenlandsk baggrund bosat i Holbæk Kommune står tiltalt for gennem mere end fem år at have udsat deres fire mindreårige børn for trusler og vold med karakter af mishandling.