En 23-årig mand blev udsat for afpresning og forsøg på ulovlig tvang både på sin bopæl og på en boldbane på Borgmestergårdsvej i juni.

Landsret »bytter rundt« på udvisninger: Forsvarer vil have sag i Højesteret

Holbæk - 29. april 2019 kl. 11:38 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd på 22 og 28 år fra Holbæk blev tidligere på måneden i Østre Landsret idømt markant hårdere straffe for blandt andet afpresning af 23-årig mand og far til to i Holbæk i juni sidste år, i forhold til de domme fra Retten i Holbæk i september, som de havde anket til landsretten.

Desuden så Østre Landsret markant anderledes end byretten i spørgsmålet om de to mænd skulle udvises af Danmark.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

I byretten i Holbæk blev de begge idømt seks måneders fængsel, men i Østre Landsret nåede dommerne frem til, at den 22-årige i stedet skal 10 måneder i fængsel. Og den 28-årige fik fordoblet sin straf til ét års fængsel.

På nær nogle mindre forseelser, som ikke var taget med i ankesagen, blev mændene af landsretten hver især fundet skyldige i de samme forbrydelser som i byretten. Der er altså ikke tale om, at landsretten har fundet de to skyldige i mere end byretten, men man har altså ment, at det skal koste markant længere tid bag tremmer.

I forhold til spørgsmålet om udvisning blev den nu 22-årige mand af somalisk herkomst ved Retten i Holbæk dømt til udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år. Helt så langt gik byretten ikke i fohold til den 28-årige, der slap med en advarsel om udvisning.

Men dommerne i Østre Landsret mente ikke, at man kunne udvise den 22-årige på det grundlag, der var lagt frem under sagen.

Det oplyser senioranklager Ulrich Thomsen, der førte sagen i landsretten, til Nordvestnyt.

Ifølge Ulrich Thomsen mente Østre Landsret på den ene side, at betingelserne for at udvise den 22-årige, der tre gange tidligere er idømt betingede udvisningsdomme, sådan set var opfyldt.

Men på den anden side var det landsrettens vurdering, at anklagemyndigheden ikke i tilstrækkelig grad havde løftet bevisbyrden for, at den 22-årige også vil kunne klare sig sprogligt i Somalia. Han er født og opvokset i Danmark og har aldrig været i Somalia.

Derfor ændrede landretten den ubetingede udvisning til en advarsel.

Omvendt mente Østre Landsret, at den 28-årige, der i byretten fik en advarsel, godt kunne dømmes til udvisning til Irak. Han kom til Danmark som ni-årig, og i afgørelsen lagde Østre Landsret ifølge senioranklager Ulrich Thomsen vægt på, at den 28-årige taler arabisk.

Under sagen var det fremme, at den dømte ikke kender sin familie i hjemlandet, men dommerne i landsretten besluttede, at han skal udvises med indrejseforbud i seks år.

Den 28-åriges forsvarer, Christian Bjerrehuus, ønsker ikke over for Nordvestnyt at kommentere landsrettens dom.

Men han lader forstå, at han og den 28-årige ikke er tilfreds med afgørelsen.

- Det eneste jeg vil sige er, at vi har tænkt os at søge tredjeinstansbevilling, lyder det kortfattet fra Christian Bjerrehuus.

Det betyder med andre ord, at forsvareren vil søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at få dommen prøvet ved landets højeste retsinstans, Højesteret.

En dom kan ikke ankes til Højesteret, men man kan i særlige tilfælde, for eksempel hvis en sag er principiel, få Højesteret til at tage stilling til strafudmålingen. Skyldsspørgsmålet kan der ikke ændres på i Højesteret.

Det er uvist, hvornår Procesbevillingsnævnet beslutter, om sagen skal for Højesteret

Senioranklager Ulrich Thomsen er tilfreds med landsrettens dom og den skærpede straf til de to dømte.

- Dommen viser, at der bliver slået hårdt ned på alvorlig personfarlig kriminalitet, og at domstolene er parate til at udvise dømte personer, siger Ulrich Thomsen til dagbladet Nordvestnyt mandag.

