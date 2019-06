Se billedserie I det kommende lokalplanforslag lægges der op til, at der kan opføres enten fire-fem parcelhuse eller otte-ti rækkehuse.

Landsby vokser med nye boliger

Holbæk - 14. juni 2019 kl. 10:55 Af Kaj Ove Jensen

Holbæk Kommunes økonomiudvalg har onsdag besluttet, at der skal sættes gang i arbejdet med en lokalplan for et område med ny boligbebyggelse i Mårsø, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Hvis det ender med vedtagelsen af en ny lokalplan, vil det betyde, at landsbyen mellem Tuse og Hagested kan vokse med enten fire-­fem parcelhuse eller otte-ti rækkehuse.

Med vedtagelsen af den nye kommuneplan i september 2018 blev byområdet ved Mårsø udvidet, så der er mulighed for flere boliger i den østlige del af Mårsø.

Den nordlige del af det cirka 6500 kvadratmeter store areal friholdes for boliger og opholdsarealer for at kunne overholde de gældende støjgrænser til den stærkt trafikerede Tuse Næs Vej lige nord for arealet for at undgå støjgener.

Der kan af hensyn til naboer og den landskabelige sammenhæng ikke etableres en støjvold.

Med beslutningen om at sætte gang i lokalplanarbejdet fulgte økonomiudvalget en indstilling fra klima- og miljøudvalget.

- Vi havde en snak om, hvorvidt vi skulle tillade parcelhuse, eller om vi skulle lægge pres på for, at det skulle være rækkehuse. Ifølge den bosætningsanalyse, kommunen tidligere har fået lavet, er det især rækkehuse, der er brug for. Men nu kommer et forslag til en lokalplan i høring, og så kan det være, at kommunen skal gentage, at vi helst ser, det bliver rækkehuse. Men det er også vigtigt at høre, hvad borgerne siger, så vi får så mange beboere som muligt, siger formanden for klima- og miljøudvalget, John Harpøth (DF).

I denne omgang har politikerne altså besluttet, at der i arbejdet med forslaget til en lokalplan gives mulighed for både rækkehuse og parcelhuse.