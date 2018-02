Se billedserie Finn Jagtvig (tv.), Tove Vadsager og Michel Pouret-Frydendahl er nogle af de Tingerup-borgere, som i årtier har følt sig stærkt generet af gyllestank, der kommer fra de svineproduktioner, som Peter Kjær Knudsen driver, blandt andet Edelgundegård, der ses til venstre. Foto: Mie Neel

Landsby siger nej til mere gylle

Holbæk - 17. februar 2018 kl. 12:11 Af Kaj Ove Jensen

Siden midten af 1980'erne har beboerne i landsbyen Tingerup oplevet, at produktionen af svin løbende er blevet udvidet. Aktuelt søger Peter Kjær Knudsen om en udvidelse af den årlige produktion af slagtesvin på en af gårdene, Bolettesminde, fra 20.000 til 24.000, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

- Vi vil slet ikke have mere gylle - vi har rigeligt med gylle i forvejen.

Sådan lyder det samstemmende fra de fem beboere fra Tingerup, der er samlet om bordet hos Tove Vadsager og Bent Andersen, Sløjfen 4 A, hvor de har boet siden 1985.

De andre er Bente Jørgensen, der har boet på Hvalsøvej 330 (nær Vandværksgården) siden 1991, og Finn Jagtvig, der har haft adresse på Sløjfen 11 siden 1985. Michel Pouret-Frydendahl flyttede ind på Tingerupvej 15 i 1975.

- Dengang var der små landmænd, og det var dejligt, siger Michel Pouret-­Frydendahl.

Det har nu været anderledes i over 30 år, efter at Peter Kjær Knudsen i 1985 fik en miljøgodkendelse til svineproduktion på Vandværksgården, der ligger på Skjoldenæsvej 285 cirka 100 meter syd for landsbyen. I 1989 fulgte en miljøgodkendelse til Edelgundegård på Edelgundegårdsvej 6 i den nordlige udkant af landsbyen.

Senere fulgte Bolettesminde lidt nordvest for landsbyen. Her er produktionen øget i flere omgange, og nu er udkastet til den nye godkendelse sendt i høring.

Holbæk Kommune har sendt et udkast til et tillæg til miljøgodkendelsen i høring. Ikke mindst håndteringen af de store mængder gylle er faldet naboerne for brystet.

- Administrationen mener, at Edelgundegård skal opbevare knap seks millioner liter mere gylle, uden at der forlanges nogen form for lugt­reduktion, bemærker Tove Vadsager.

Baggrunden er, at der på Bolettesminde mangler en kapacitet på cirka 5800 kubikmeter, eller 5,8 millioner liter. I udkastet lægges der op til, at den overskydende mængde via en eksisterende rørledning skal pumpes til gyllebeholderne på Edelgundegård.

Peter Kjær Knudsen har ingen kommentarer til protesterne fra naboerne.

- Jeg har ingen kommentarer, ud over at det er mit ønske at være en del af udviklingen i Holbæk Kommune og en del af tilførslen af midler til kommunen, som har så hårdt brug for det. Stilstand er tilbagegang, lyder det fra Peter Kjær Knudsen.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt lørdag.