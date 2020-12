Den gamle tilgroede branddam i Torslunde bliver nu omdrejningspunkt for et nyt mødested i landsbyen.

Landsby satser på branddammen

To projekter - et i Torslunde og et i Tølløse - får nu en kontant hjælpende hånd fra Holbæk Kommune. I Torslunde gælder det et samlingssted for byen. I Tølløse er der penge til at flytte en trappe i A-huset.

Torslunde-projektet handler om at forvandle en tilgroet branddam til et idyllisk gadekær og mødested for landsbyen.