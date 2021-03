Idræt i Ugerløse er mest en sommeraktivitet, fordi byen ikke har en hal. Men er der basis for en hel hal? Det er noget af det, som lokalforum gerne vil se nærmere på.

Landsby i politisk modvind

To for. Tre imod. Sådan var facit, da projektudvalget for udvikling af lokalområderne behandlede en ansøgning fra Ugerløse Lokalforum.

Ugerløse har bedt om 135.000 kroner til at sætte fart i et lokalt udviklingsprojekt, som har tre ben at gå på.