Kommunen vil nu stramme sin praksis over for landmænd, der ikke overholder reglerne. - Et godt signal til de borgere, som er plaget af lugtgener, sagde John Harpøth (DF). Foto: Mie Neel

Landmænd risikerer politianmeldelse

- Men hvilke situationer taler vi om? Hvor hurtigt reageres der? Det kan man ikke læse ud af dagsordenen. Det er simpelt hen for upræcist. Så vi ønsker, at sagerne kommer op til udvalgsbehandling, før man skrider til en politianmeldelse. Reglerne skal overholdes, men det er os, der skal afgøre, hvad der skal ske, når de ikke bliver det, forklarede Karina Helmer (V).

Alle partier på nær Venstre stemte onsdag aften for, at Holbæk Kommunes embedsmænd fremover går til politiet, hvis en landmand gentagne gange overtræder reglerne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her