Landmænd er lune på at omlægge til økologi

En del landmænd i Holbæk Kommune overvejer at omlægge til økologi. Det viser en ny undersøgelse.

Holbæk - 13. februar 2021 kl. 09:30

88 landmænd i Holbæk Kommune fik i sommeren og efteråret sidste år et gratis omlægningstjek til økologiske produktion. Det kan på sigt betyde, at det lokale landbrug bliver lidt grønnere.

En efterfølgende undersøgelse blandt 51 af de 88 landmænd, der deltog, har nemlig vist, at 60 procent af dem nu overvejer at skifte til økologi inden for de næste to år. Det skriver Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Omlægningstjekkene blev gennemført af Økologisk Landsforening. Og her kan man konstatere, at andelen af landmænd, der overvejer at skifte til økologi er usædvanlig høj i Holbæk Kommune i forhold til de tjek, Økologisk Landsforening eller har foretaget.

- Godt landbruget går forrest Landmændenes svar er sød musik i ørene hos John Harpøth (DF), formand for udvalget for klima og miljø i Holbæk Kommune.

- Jeg er rigtig glad for, at omlægningstjekket har sat tankerne i gang hos mange landmænd. Vi har store grønne ambitioner for Holbæk Kommune, men det er jo ikke noget, vi kan løse alene som kommune. Samtidig er der jo meget fokus på nedbringelse af co2 på nationalt plan, og her er det jo rigtigt godt, at landbruget går forrest og ikke lader andre sætte dagsordenen. Derfor hilser jeg også signalerne fra landmændene meget velkommen, siger John Harpøth i pressemeddelelsen.

Udover at sætte overvejelserne i gang hos mange landmænd i Holbæk Kommune, viser undersøgelsen også, at 92 procent af landmændene mente, at tjekket havde givet dem væsentlig og brugbar ny viden.

- Vi vil selvfølgelig gerne se nogle omlægninger til økologi, men det er også rigtig positivt, at landmændene generelt har kunnet bruge tjekket til noget. Jeg har en forhåbning om, at vi med den her indsats har sået et frø, der kan spire senere hen, udtaler John Harpøth i pressemeddelelsen.

1697 hektar vil blive omlagt Det er ikke et ubetydeligt areal, der kan blive økologisk, hvis landmændene gør alvor af tankerne.

Administrationen i Holbæk Kommune har anslået, at hvis 60 procent af de deltagende landmænd omlagde, vil det svare at 1697 hektar omlægges til økologisk drift. Det samlede landbrugsareal i Holbæk Kommune i 2019 var på 37.201 hektar.

Omlægningstjekkene blev som nævnt tidligere udført i sommeren og efteråret 2020 af Økologisk Landsforening. Tjekkene blev gennemført med penge fra Fonden for Økologisk Jordbrug, og Holbæk Kommune har betalt for den efterfølgende analyse af resultaterne.