Lammefjorden og Gislinge rykker nærmere fibernettet

Internetdækningen på flere af adresserne ved Gislinge og Lammefjorden er mildest talt sparsom. Derfor er der flere borgere i områderne uden for byerne, der glæder sig over, at Fibia er i gang med at undersøge interessen for fibernet i området. I skrivende stund har 86 husstande tilmeldt sig firbernet, og der er altså stadig et lille stykke op til de 120 tilmeldte. Deadline er den 14. februar.