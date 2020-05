Lagersalg udvider med 400 m2

Sådan udbryder indehaveren af Dansk Varebørs og hans medarbejdere nemlig tit, når de er ude at hente 'skadede' ting, som virksomheden køber af forsikringsselskaberne. Det kan være alt fra møbler, elektronik og tøj, som skal pakkes ud og sorteres.

- En dag er her køkkenmaskiner, tøj og reservedele til biler, en anden parfumeri, designmøbler og legetøj. Her er noget for hele familien, og udvalget skifter løbende, så kunderne kan gå på opdagelse, siger han.