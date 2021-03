Bjarne Larsen er meget glad for at de to møbelforretninger i Mørkøv og Vig igen kan byde kunderne indenfor, og denne gang til stort genåbningsudsalg. Arkivfoto.

Lageret bugner

Det kommer til at være som da vi åbnede efter forårets nedlukning, og vi har jo plads nok i begge møbelhuse, så vi forventer ikke problemer med at have for mange personer herinde ad gangen. Vi har jo en form for forretning, som man på forhånd har et formål med at besøge og det vil vi glæde os til at kunderne igen kan benytte sig af, siger indehaver Bjarne Larsen.