Læssøe-lærling fik topkarakter og medalje

- Jeg har en hf, men jeg har ikke haft en uddannelse. Jeg har tidligere lavet noget entreprenørarbejde, så jeg ville gerne have en håndværkeruddannelse. Jeg har en kammerat, der er ansat her, så da jeg hørte, de søgte en lærling, slog jeg til, fortæller Mads Jeppesen.

- Jeg har været super glad for at være her hos Jens. Der har slet ikke været nogen problemer, siger Mads Jeppesen, som nu er blevet fastansat i firmaet.