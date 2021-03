Læseklubben mødes indtil videre på Teams. Det er jo hvad, det kan blive til lige nu, lyder det fra Signe L. Frederiksen. Privatfoto

Læseklubben mødes på Teams

Holbæk - 25. marts 2021 kl. 20:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Sammen med biblioteket satte tre unge mennesker sig for at lave en bogklub under »Lock Down«. De kendte hinanden igennem Bogstavelig Talt, der er bibliotekets skriveværksted for og med unge.

- De unge mennesker kunne godt tænke sig at læse sammen med andre, både for at kunne tale om det læste, men også for at få læst noget mere i deres fritid og »ses« med andre unge i et andet fora end skolen, skriver kulturmedarbejder Signe L. Frederiksen i en pressemeddelelse til avisen.

De ville starte med det samme, og det gjorde de. Online. Ved første onlinemøde var seks unge med. De havde »taget« bøger med, som de gerne selv ville læse.

Dem introducerede de for hinanden, hvorefter de ved afstemning besluttede, hvilke de skulle læse. De skiftes til at faciliterer bogklubben med forberedte spørgsmål og praktisk information. Det varer ikke længe, før de er »selvkørende«, hvor bibliotekets sørger for at skaffe bøgerne og selvfølgelig hjælpe interesserede videre til læseklubben. Når biblioteket igen åbner, vil de mødes der.

Før deres sidste møde læste de Svend Aage Madsens »Lad Tiden gå« og brugte spørgsmålene fra https://bog.dk/10-laeseklubssporgmal-der-sikrer-den-gode-diskussion/ til at starte samtalen om bogen.

Om nogle uger mødes de igen for at tale om »En vampyrs bekendelser« og efterfølgende skal de læse genren horror manga. Man er velkommen til at skrive til Signe L. Frederiksen på mailadressen sigf@holb.dk, hvis man er mellem 15-25 år og er blevet nysgerrig på at være med i bogklubben.