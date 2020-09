Se billedserie Erik Filthuth foran hjemmet i Holbæk. Han forklarer, at Skat allerede har undersøgt de papirer, som Ekstra Bladet nu har fat i. Det kom der ingen sag ud af, konstaterer Erik Filthuth, som afviser at have gjort noget forkert. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Læs eller genlæs: Udskældt leder: - Gu' må man da tjene penge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læs eller genlæs: Udskældt leder: - Gu' må man da tjene penge

Holbæk - 06. september 2020 kl. 05:54 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Læs eller genlæs dette interview med Erik Filthuth, Holbæk, tidligere Jyderup, Han har i den grad oplevet at komme i skudlinjen for sin tid i spidsen for flere opholds- og behandlingssteder samt Søbækskolen i Jyderup. Der er fra flere sider udtrykt forargelse over, hvad der ifølge Ekstra Bladet og nogle eksperter ser ud til at være en sammenblanding af private midler og behandlings- og opholdsstedernes midler.

Ekstra Bladet har også omtalt, at Erik Filthuth er blevet multimillionær, blandt andet som følge af salget af koncernen i 2017. Det er fra blandt andre indenrigs- og socialminister Astrid Krag (S) udtrykt, at det er nødvendigt at få strammet reglerne og få lavet nogle nye, »så der ikke bliver taget store summer fra vores mest udsatte«.

Afviser uretmæssig brug af midler Erik Filthuth, der af mange også er kendt som Filler, har valgt ikke at udtale sig til Ekstra Bladet. Men i dag fortæller han i dagbladet Nordvestnyt og her på sn.dk om sit syn på forholdene.

Han afviser, at der på uretmæssig vis er overført midler til privat forbrug fra dét, der skulle være kommet børnene til gode. Og han mener heller ikke, der er brug for nye regler på området.

- Det er en holdningsmæssig diskussion. Der er forargelse over, at man tjener penge på at have med udsatte børn at gøre. Må man tjene penge på det her? Gu' fanden må man da tjene penge. For at have en god forretning må der være kunder, og kommunerne har brugt os. Vi var billigere end andre steder, og vi lå i et prisleje, hvor vi var konkurrencedygtige. Kommunerne kunne bare klare opgaven selv eller købe den andre steder, siger Erik Filthuth.

Han havde i 2013 en månedsløn på 160.000 kroner.

- Det skammer jeg mig ikke over. Jeg har fortjent hver en krone, og jeg ville gøre det igen, fortæller Erik Filthuth.

Spørgsmål med baggrund i artikler Formålet med denne artikel er hverken at dømme eller frikende Erik Filthuth for »urent trav« i forbindelse med hans 32 år i spidsen for flere opholds- og behandlingssteder med hovedsæde i Jyderup. Det er op til andre instanser.

Men Nordvestnyt har stillet ham nogle spørgsmål med baggrund i de artikler, som Ekstra Bladet i denne uge har bragt, og som Nordvestnyt delvis har citeret.

Noget af essensen i Ekstra Bladets artikler er, at der er sket en sammenblanding af Erik »Filler« Filthuths privatøkonomi og opholds- og behandlingsstedernes økonomi.

Det sker med baggrund i flere eksempler, som Ekstra Bladet har fået kendskab til via dokumenter, som avisen er kommet i besiddelse af.

- Tyvstjålet materiale Erik Filthuth og hans advokat forsøgte at få standset artiklerne via et fogedforbud med henvisning til, at materialet var fremskaffet på ulovlig vis. Det afviste Københavns Byret i tirsdags. Det skete med den begrundelse, at retten ikke fandt det bevist, at materialet var fremskaffet på ulovlig vis. Desuden fandt retten, at oplysningerne har »væsentlig offentlig interesse«.

- Det tisser mig af, at det hele bygger på tyvstjålet materiale. Det blev stjålet den 4. april 2016, siger Erik Filthuth.

Han er overbevist om, at materialet, der også indeholder private billeder med mere, er stjålet af en tidligere medarbejder, som blev bortvist.

Erik Filthuth har foretaget en politianmeldelse den 11. august i år af den pågældende.

- Det er samme materiale, som i 2017 blev sendt anonymt til Skat. Jeg fik en henvendelse om, at de ville undersøge sagen, og Skat gennemgik de seneste tre regnskabsår og mine private regnskaber, forklarer Erik Filthuth.

Der kom ikke nogen sag ud af det. Og når Erik Filthuth forsøgte at få nedlagt fogedforbud, er det ikke, fordi han mener, der er foregået noget ulovligt eller på anden måde fordækt, men fordi der er tale om privat materiale, mener han.

Tøj indkøbt til børn og personale Et af de eksempler, som Ekstra Bladet omtalte i går, fredag, var, at der over en periode på fem år blev købt beklædning/tøj for 717.000 kroner. Det skete med Erik Filthuths private dankort, hvorefter udgifterne blev dækket af opholds- og behandlingsstederne.

På samme måde var der i de fem år udgifter på 1,2 millioner kroner til dagligvarer, indkøb, forplejning og købmand. Restaurant og café på 550.000 kroner og rejser, fly og hotel på 720.000 kroner. I alt fire millioner kroner på fem år, hvor det kunne se ud, som om pengene er brugt på private formål.

- Det er det pure opspind. Fordi jeg var chef, var der mange udlæg, som jeg samlede sammen. Og opholds- og bostederne var på det tidspunkt personligt ejet af mig. Hvis der var købt noget til privat brug, blev de sorteret fra af revisoren, så jeg blev beskattet af private ting, forklarer Erik Filthuth.

Han afviser således, at han har købt tøj til sig selv for 717.000 kroner. Det var i stedet tøj til børnene, der fik 3000 kroner til tøjindkøb hvert halve år. Desuden blev der købt arbejdstøj til pedeller, chauffører og andre. Også de øvrige udgifter er til ting - skiture, personaleture, juleture og lignende - som er til gavn for opholds- og bostederne.

- Men jeg vil ikke afvise, at der kunne være et enkelt bilag, der kunne relatere til privat forbrug, siger Erik Filthuth.

I Ekstra Bladet udtaler nogle eksperter, at der ikke burde foretages udlæg på den måde, det er sket.

- Ville det, set i bagklogskabens lys, ikke have været bedre at undgå udlæg for ikke at blive mistænkt for en sammenblanding?

- Nej, det synes jeg ikke. Og Skat har været alt det her igennem, svarer Erik Filthuth.

Søbækskolen brugte svensk ødegård Ekstra Bladet omtaler i artiklerne blandt andet også indkøb af brændeovne i 2011 for 33.000 kroner og forbedringer for 133.400 kroner, som begge vedrører en ødegård i Sverige.

Her var regningen stilet til Søbækskolen, som også dengang var et anpartsselskab - og altså ikke personligt ejet af Erik Filthuth.

- Det er en hytte uden lys, vand og strøm. Den blev 95 procent af tiden brugt til ture for Søbækskolen, og der er aldrig betalt leje for brugen af den, forklarer Erik Filthuth om baggrunden for, at Søbækskolen betalte udgifterne.

Salgspris er hemmelig Erik Filthuth etablerede i 1985 sammen med en kammerat det første opholdssted i Knabstrup, og siden gik det slag i slag med udvidelser. Hans kone, Annette Filthuth, kom med i 1993.

I 2017 blev den samlede virksomhed (minus bygningerne) solgt til det svenskejede Team Olivia Danmark ApS, mens parret fortsatte med at arbejde på stedet frem til foråret 2019.

Ifølge Ekstra Bladet var salgsprisen i 2017 omkring 130 millioner kroner.

- Beløbet er helt ude i skoven. Men efter aftale med køberen oplyser jeg ikke prisen. Men vi har haft nogle gode år med en populær virksomhed, vi har aldrig haft sager, børnene har aldrig manglet noget, og kommunerne har valgt os, og 98,9 procent af medarbejderne har været tilfredse, siger Erik Filthuth.

En del af fortjenesten fra salget af virksomheden er kanaliseret over i ejendomsselskabet Bakke Finans ApS.

Overskud på 96 millioner kroner Her var der i det offentliggjorte regnskab for 2018/19 et overskud på 96,5 millioner kroner. Egenkapitalen voksede fra 130 til 220 millioner kroner.

- Meget af forklaringen, men ikke det hele, er fra salget af virksomheden. Der er cirka 45 ejendomme med 130 lejemål i selskabet, og der er aktieinvesteringer og andre forretninger, siger Erik Filthuth.

Han tilføjer, at ejendomsselskabet delvis er opbygget på grundlag af hans gode løn.

- Jeg løber ikke fra, at jeg har tjent nogle penge. Jeg gider ikke dukke nakken. I 35 år har jeg stået op klokken 4 eller 5 og arbejdet til sent. Vi er to, der har lavet fire-fem mands arbejde. Vi har lagt hele vores liv i det. Jeg har altid plæderet for, at hvis man vil være i den her branche, så kræver det blod, sved og tårer. Meget af kritikken handler om, at nogle har ondt i røven over, at vi tjener penge på at have solgt virksomheden. Og det handler om jalousi, brødnid og janteloven, mener Erik Filthuth.

Nu bliver de alligevel boende i villaen Tidligere boede Annette og Erik Filthuth i Jyderup, men siden 2003 har de boet på forskellige adresser i Holbæk. I 2018 byggede de en villa på Kærsangervej 108 ned til Holbæk Fjord. Villaen på 344 kvadratmeter er sat til salg på nettet for en pris på 21,5 millioner kroner.

- Den blev sat til salg på grund af private omstændigheder. Der er langt mellem kunderne i den prisklasse, og vi er faktisk ikke interesseret i at sælge længere. Nu er vi blevet glade for huset, så vi bliver boende, fortæller Erik Filthuth.

relaterede artikler

Mordtrusler mod leder af behandlingssted 24. august 2020 kl. 13:14

Borgmester vil have tjekket omstridt bosteds-firma 21. august 2020 kl. 16:46