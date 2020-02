Psykolog Rasmus Alenkær pointede på Sidesporet blandt andet værdien af, at skolerne bruger vikarressourcerne på faste, uddannede vikarer. Foto: Holbæk Lærerkreds

Lærerkreds satte fokus på inklusion i skolen

Holbæk - 07. februar 2020

Sara, Sille og Silas i 4.b har en række udfordringer, der gør, at de har behov for en særlig indsats, som deres lærer Susanne ikke har de nødvendige forudsætninger for at løse.

Samtidig er der 23 andre elever i klassen, som også har en berettiget forventning om, at Susanne kan være den, der løfter dem både fagligt og trivselsmæssigt. Men det er svært, fordi Susanne er alene i klassen og bruger meget tid på bedst muligt at sikre, at Sara, som er udadreagerende, Sille, som er autist, og Silas, som tit stormer ud af klassen, kan rummes i klassen. Så meget tid, at fire forældre til andre elever i klassen ikke mener, at deres børn får tilstrækkeligt fagligt udbytte og opmærksomhed og derfor trækker deres børn ud af klassen og melder dem ind i en privatskole.

Eksempler som dette og et ønske om at gøre skolehverdagen bedre for både elever og lærere er baggrunden for, at Holbæk Lærerkreds i denne uge havde inviteret kommunalpolitikere, repræsentanter for skoleforvaltningen, skoleledere og lærere til et arrangement på Sidesporet i Holbæk med fokus på at skabe de bedste muligheder for inklusionen.

Næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange, fortalte ved arrangementet om de undersøgelser af virkeligheden i de danske klasseværelser, foreningen har lavet. Og psykolog Rasmus Alenkær bidrog med sine oplevelser, når han bliver konfronteret med såkaldte »kaos-klasser«. Begge kom også med løsningsforslag og bud på, hvor fokus skal lægges.

Ovenpå de to oplæg var der stor spørge- og debatlyst blandt de fremmødte, fortæller Hans Junker, som er formand i Holbæk Lærerkreds.

Hvad er udfordringen? - Vores mål med dette arrangement var, at vi i fællesskab får sat fokus på, hvad det rent faktisk skal til, for at alle elever får de bedste muligheder for at udvikle sig både fagligt og socialt, Hans Junker.

- Mit helt klare indtryk er, at arrangementet var et vigtigt skridt i den retning. Det er i samarbejdet mellem politiske visioner og inddragelse af lærernes praksiserfaringer, vi kan komme videre. Nogle af tiltagene vil givetvis koste noget, men rigtig meget vil kunne løses, hvis vi er enige om, hvad udfordringen er, og fokus lægges de rigtige steder. Jeg tror rigtig meget på, at vi sammen vil være i stand til at gøre skolehverdagen bedre for både Sara, Sille, Silas, klassens øvrige elever og klassens lærer, Susanne, fortæller Hans Junker.