En flok 6. klasselærere fra hele kommunen mødtes torsdag eftermiddag ved Kystlivcentret i Holbæk, hvor de blandt andet prøvede at afbarke en stamme, så den senere kan bruges som mast på et skib. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Lærere fik afbarket master

Han er ved at forklare dem om hvilket træ, der er egnet til at bygge skibe af, og da det er bedre at vise end fortælle, får de selv lov til at snuse sig frem til det gode træ.

Ture Møller fra Holbæk Kystlivcenter har lige flækket et stykke træ og lader de omkringstående få lov til at lugte til stykkerne.

- Prøv at lugte. Den sure duft er garvesyre, som er tegn på, at der er tale om sundt træ.

