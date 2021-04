Lad der blive lys - og det blev der med en kalkning af kirken

Det har kostet et par hundrede tusinde kroner at få kalket og få lysekronerne pudset op hos en gørtler.

- Samtidig fik vi et hejsesystem fra loftet, så graveren ikke skal stå på en høj stige for at gøre dem rene og skifte pærer. Og der er nu led-belysning overalt, bemærker kirkeværge Henrik Larsen.

Alt blev dækket af under arbejdet, men noget har alligevel fundet vej ind i orglet, og det skal nu renses.