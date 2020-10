Lån en turpakke hos spejderne

De vil således fremstille to »turkasser« med forskelligt udstyr til en overnatning i det fri for fire personer.

- Teltene vil blive for dyre, og hvad angår soveposerne, kan de hurtigt blive lidt uhygiejniske. Og de skal jo også vaskes hver gang. Vi lægger i stedet op til, at man overnatter i nogle af de mange sheltere, der efterhånden er blevet sat op rundt omkring, fortæller spejdernes gruppeleder Helle Kyril Jensen.

- Jeg tror, at mange familier godt kunne tænke sig at prøve at overnatte i naturen. Men det er sin sag at skulle ud og investere i en masse udstyr, hvis det viser sig, at det kun bliver en engangs foreteelse. Derfor vil turkasserne være et godt tilbud, fortæller hun.