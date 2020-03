De røde faner plejer at blive luftet den 1. maj i Østre Anlæg i Holbæk, men sådan bliver det ikke i år.

LO aflyser 1. maj-arrangementer

Helt sådan bliver det ikke i år i Holbæk og Odsherred, da LO Holbæk-­Odsherred har valgt at aflyse sine tre arrangementer. Det er i 3F-huset på Spånnebæk, Holbæk, i Østre Anlæg i Holbæk og på Plænen i Asnæs. Lokalformand Allan Andersen forklarer i en pressemeddelelse, at vurderingen er, at intet formentlig er normaliseret til den tid.