LIGE NU: Terrorsigtelse mod syv offentliggjort. Det er de sigtet for

Men det står klart, at to mænd på 33 og 36 år er sigtet for siden november 2020 og frem til anholdelsen i februar 2021 at have forsøgt at fremstille en eller flere bomber, som ifølge sigtelsen, skulle bringes til sprængning i Danmark eller Tyskland.