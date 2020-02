LIGE NU: Bombetrussel mod kommunekontor

Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Sonny Bonde, til sn.dk

- Personalet finder en mistænkelig kasse, og vi kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at det kan være en bombe, siger Sonny Bonde, til sn.dk.

Politiet er i gang med at afspærre området og evakuere bygningen.

- Vi skal nu have sprængstofhunde og eksperter ud og undersøge kassen, som blev sat i receptionen på et ukendt tidspunkt, siger vagtchefen.

Der er ikke umiddelbart nærmere oplysninger om, hvordan kassen ser ud eller hvor stor den er.

Det ventes, at området ved Borgerservice vil være spærret et par timer sent torsdag eftermiddag.

Sn.dk følger sagen...