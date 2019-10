Se billedserie Pia og Lasse Trolddal Nielsen står her i området, der skal være café i Præstegården Jyderup. Fotos: Elisa Hauerbach

LAG-midler gav nye muligheder for Præstegården Jyderup

Holbæk - 08. oktober 2019 kl. 22:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præstegården Jyderup har, med hjælp fra de netop uddelte LAG-midler, fået mulighed for at udvide med café-område.

- Vi skal bygge den gamle stald om på en måde, så bygningens historie og det rustikke udtryk bevares. vores gæster skal ikke være i tvivl om at de sidder i en historisk bygning, når de nyder deres kaffe eller mad, siger Pia og Lasse trolddal Nielsen, da avisen besøger dem for at høre om formålet med at søge LAG-midler.

Kæmpe udvikling på kort tid

Præstegården Jyderup er cateringvirksomhed med adresse på Holbækvej i Jyderup. For kun tre år siden hed firmaet Gastrorama og var en hobbyvirksomhed for Lasse Trolddal Nielsen, som dengang var skolelærer.

Han er, som de fleste lokale ved, præstesøn og vokset op på stedet, hvor han nu driver virksomhed. Da han og hustuen Pia Trolddal Nielsen og deres børn fik mulighed for at overtage præstegården, startede et forløb med planer, håb og ønsker. Bygningerne er bevaringsværdige, så der skulle indhentes ekstra mange tilladelser for at kunne realisere drømmen om at købe præstegården og bygge industrikøkken i en af længerne. Det kom heldigvis til at ske, firmaet rykkede ind på adressen og blev omdøbt til Præstegården Jyderup. På dette tidspunkt gik de begge ind i firmaet på fuld tid, og efterfølgende åbnede parret gårdbutik i en anden længe. I forlængelse af den, bliver der nu også cafe-område.

- Det er gået vildt stærkt med udviklingen. Vi kastede os ud i det uden nogen form for erfaring, men det har vi fået i løbet af årene. I forbindelse med LAG-midlerne, har vi blandt andet fået bevilliget pengene, fordi caféen bliver et plus til Istidsruten, så området bliver mere turistvenligt, samtidig med at de lokale kan nyde godt af vores tilbud og der bliver skabt flere arbejdspladser, forklarer parret.

Partnerskabsaftaler giver flere muligheder

I forbindelse med udvidelsen har de blandt andet lavet partnerskabsaftale med et cykeludlejningsfirma og flere andre firmaer, herunder et vinhus i Tølløse og en sæbefabrikant med åbent værksted, hvor gæster får mulighed for at lave sine egne sæber, alt sammen med afsæt i Istidsruten.

- Det vil eksempelvis være genialt at man kan lave pitstop her eller tage toget til Jyderup, komme til Præstegården, spise og få udleveret en cykel, for derefter at tage ud på en oplevelsesfyldt cykeltur over flere dage. der er jo også overnatningsmuligheder på ruten, forklarer de.

Når caféen står færdig, vil man blandt andet kunne købe dagens ret, salater, hjemmebagt brød, pålæg, smørrebrød, kaffe og kager. Her ud over vil der være de eksisterende varegrupper fra gårdbutikken, udvidet med mere brugskunst fra lokale kunstnere.

- Vi er glade over at kunne føre vores drømme ud i virkeligheden, og vi håber på at starte ombygningerne efter jul, når vi har holdt juleåbninger i gårdbutikken, slutter Pia og Lasse Trolddal Nielsen fra Præstegården Jyderup.

Læs mere om Istidsruten i næste uges udgave af Jyderup Posten.