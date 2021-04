Liberal Alliance er ikke længere repræsenteret i den gamle byrådssal i Holbæk. Men partiet har ikke givet op.

LA kæmper videre efter exit

Holbæk - 06. april 2021 kl. 14:34 Kontakt redaktionen

- Det er selvfølgelig trist at miste to kommunalbestyrelsesmedlemmer, men kampen for de liberale værdier går ikke i stå af den grund. Sådan lyder det fra formand for Liberal Alliance Holbæk og Odsherred, Flemming Sørensen efter, at Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt-Laurvig har meddelt, at de skifter fra Liberal Alliance til Venstre.

- Det var selvfølgelig et trist påskebudskab, at vores to kommunalbestyrelsesmedlemmer i Holbæk vil skifte parti. Jeg kan ikke genkende deres kritik af, at vi lokalt ikke bliver lyttet til hos partiets folketingsgruppe. Sådan har vi i hvert fald ikke oplevet det i den lokale bestyrelse, siger Flemming Sørensen i en pressemeddelelse.

- Men det er klart, at hvis man som kommunalbestyrelsemedlem ikke ønsker at kæmpe den liberale sag på den samme skarpe måde, som LA står for, så må man jo tage konsekvensen. Det er ærgerligt for os, der fortsat kæmper, men jeg kan garantere for, at Liberal Alliance fortsat lever lokalt, og vi begynder nu arbejdet med at gøre os klar til det kommende kommunalvalg og regionsvalg. Vi kommer til at gå til valg på klare liberale holdninger og politik, siger Flemming Sørensen.