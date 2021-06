Se billedserie Hej med dig lille Kylling. Syddjurs Egnsteaters »At være for lille« for de mindste børn er en fortælling om at være for lille og for stor på samme tid, at være ensom, at forstå verden og sig selv. Pia Lund Andersen og hånddukken Kylling sørger for at levendegøre børns verden, så de kan genkende sig selv. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Kylling og PippipPia lukker op til de mindste børns univers

Holbæk - 20. juni 2021 kl. 16:15 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Kylling er lidt fræk, kan tælle til 1-2-3 mange, for lille til at svømme, men for stor til at putte under hønemors vinger. Han elsker at lege tittebøh, at sige som en gris og putte hos den voksne, men er vant til ikke at blive set.

Et lille, koncentreret og medlevende publikum kom med ind i de mindste børns verden med Kylling og PippipPia. Syddjurs Egnsteater spillede »At være for lille« i et varmt lokale på Den Private Realskole i Holbæk, men for børnene var vi på bondegården, stranden og i hønsegården.

Hånddukken Kylling blev levende i Pia Lund Andersens favn, og de mindste børn elskede de to på bondegården. Børn genkender sig selv i forestillingen »At være for lille«.

Børnene så ikke en handskedukke og skuespiller, de så Kylling og en voksenven, som Kylling hurtigt døbte PippipPia.

Derfor kunne Pia Lund Andersen fastholde børnene, mens hun og Kylling snakkede om at være rigtig god til at synge, lege gemmeleg, sætte ord og lyd på dyr og tryg i en voksens favn.

Forestillingen henvender sig til børn fra et halvt år til fire år. Og de kunne genkende sig selv. De mindste sad helt stille med store øjne, mens lidt større børn smilede, når Kylling afviste, at mariehøns hedder sådan.

Enhver kan da se, at det ikke er høns, men mariemaroller, og at vandet er pissekoldt - sagde Kylling.

Hun er dygtig, sagde Julita Gizaite, Svinninge, om Pia Lund Andersen. Sønnen Danas Mancauskas på to år havde slugt det hele og kommenterede ivrigt undervejs.

Det var også umuligt ikke at knuselske Kylling og beundre Pia Lund Andersens evne til at fange børnenes opmærksomhed helt uden store armbevægelser.

Manuskript og sange om de mindste børns verden er skrevet af Syddjurs Egnsteaters chef Hege Tokle sammen med Hans Nørregaard.

Hun fik ideen efter dronning Margrethes nytårstale om ensomhed også blandt unge og børn i børnehaver.

Parret ved, det er svært at være lille og for stor på samme tid, at børn i målgruppen elsker gentagelser, er nysgerrige på verden og sig selv, lærevillige og lærenemme.

Men Kylling var også lidt ked, det er svært at være den mindste i hønsegården. Men heldigvis lå hønemor på æg, og så kommer der nye små kyllinger, og Kylling bliver den store.

Der var en ro over forestillingen, selv når Pia Lund Andersen skiftede scene, var det til en godnatmelodi på karruselspilledåsen.

Under en drejelige markedsparasol med karruselheste på forhængene var der scenetæpper med bondegård, strand og hønsegård, Søstjerner, muslingeskaller og måger var anledning til at tælle, lege med ord og se på lille og stor.

Efter forestillingen fik børnene små tegnebøger. Og var det ikke coronatid, kunne de have aet Kylling og sige farvel til dukkemager Sus Hauglands livagtige hånddukke.