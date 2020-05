Holbæk Krisecenter har under coronakrisen konstant haft mindst et ledigt værelse, og det bekymrer centrets leder Gitte Olin Larsen. Kvinder kan stadig henvende sig på Sofievej eller ringe til 40 96 36 00. Også den anonyme rådgivning på 28 76 87 76 er åben. Foto: Privatfoto

Kvinders helle har ledig plads

Holbæk - 06. maj 2020

Bekymrende få har henvendt sig til Holbæk Krisecenter Medusa under coronakrisen. Der har hele tiden været ledig plads i voldsramte kvinders helle, og det bekymrer Gitte Olin Larsen, leder af centret og Foreningen Medusa et liv uden vold.

Både krisecenter og den anonyme, ambulante rådgivning har fungeret som normalt bortset fra direkte ansigt til ansigt kontakt i rådgivningen.

- Volden er ikke forsvundet, tværtimod er isolationen af hensyn til smittefare under coronakrisen en optrappende faktor. Det stresser, misbrug stiger måske, og spændinger kan eskalere, siger Gitte Olin Larsen.

Nye er kommet til, men først når de er desperate og frygter for deres liv, oplever hun.

- Hjemmet er det farligste sted at være for en kvinde udsat for partnervold. Vi prøver at nå kvinderne med vores ambulante rådgivning, før det kommer så vidt, at det kan ende tragisk. Men også rådgivningen har fået færre henvendelser, bemærker hun.

I starten af coronakrisen blev der meldt om overfyldt krisecentre, men presset gjaldt kun København, og ingen kvinder bliver afvist, understreger hun. I Holbæk og resten af Sjælland har der været ledige pladser.

Måske tror kvinderne ikke, der er plads. Det kan også være svært at slippe af sted hjemmefra. Og når alt er lukket ned, og vi skal holde afstand, er der hverken en lærer, pædagog, et familiemedlem eller kollega til at prikke på skulderen.

- Vi kan mærke, at samfundet så småt åbnes, og børn kommer i institution og skole. Vi har også haft annoncer i avisen målrettet både kvinder og netværk, men der er stadig bekymrende få henvendelser, fastslår Gitte Olin Larsen.

Krisecentret har i alt 12 pladser, og er har under cornakrisen konstant været et og nogle gange to ledige.

Medusa - et liv uden vold følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og foranstaltninger og har skåret ned på antal medarbejdere i krisecentret.

- Corona-virus giver flere udfordringer. Ud over den sædvanlige sikkerhedsafklaring i forhold til kvinden har vi også en corona-afklaring. Det var svært i starten at få testet både kvinder og medarbejdere. Det er blevet meget lettere nu, hvor alle bliver henvist af deres læge og testet, konstaterer hun.

Krisecentret er omfattet af besøgsforbud, og den sociale afstand gør det svært at bruge kvinders netværk til at komme videre i livet.

Mange kvinder har ikke kontakt til et netværk, når de kommer på krisecentret, for partnervold er stadig et tabu.

- At få den kontakt tilbage er vigtig for at komme videre, men lige nu er det svært at genoptage forbindelsen, forklarer Gitte Olin Larsen.

Kvindernes og børnenes frihed til at færdes uden for krisecentret er i forvejen begrænset af sikkerhedshensyn. Under coronakrisen er de endnu mere isoleret. Til at adsprede og inspirere får Holbæk Krisecentret med en donation fra Ole Kirks Fond besøg af en musikpædagog.

Med et minimum af ansatte på arbejde er der skåret ned på rengøring, men det har fået kvinderne til selv at tage fat.

- Det er imponerende, at de har overskud til det. Men de er rykket sammen og tager hånd om hinanden, siger Gitte Olin Larsen.