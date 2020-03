Anja Birkebæk, Jyderup, har taget initiativ til at starte et netværk for kvindelige erhvervsdrivende og iværksættere. Netværket har kick-off møde, torsdag den 2. april. Pr-foto

Kvindenetværk på vej

Det sendte hende i tænkeboks, for hvordan skulle hun kunne svare på det, når hun ikke vidste noget om det... - Og dog. Hun vidste jo en del fra sin eget virksomhedsstart og fik mod på at gøre noget, for at få andre kvinder til at blive styrket i forbindelse med deres virksomhedsstart eller boost.

Anja fik dermed idéen til at samle en masse kvinder i et netværk, som havde til formål at skabe forbindelser og kendskab til hinanden, men først og fremmest for at få mulighed for at være tilgængelige for hinanden og kunne trække på hinandens kompetencer.