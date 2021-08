Nu kommer der igen kvindefodbold i Kundby. Første træning er på tirsdag. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kvindecomeback på grønsværen

Holbæk - 05. august 2021 kl. 17:05

Af Bjarke Hammer Skov

Nu skulle det være ganske vist.

Efter at have taget tilløb over sommeren står et hold af gæve Kundby-kvinder klar til at lade den lokale fodboldklubs kvindehold genopstå.

Den ene af de to initiativtagere er Signe Olsen.

- Jeg har spillet fodbold, siden jeg var lille. Der har ikke været et kvindehold herude i 20 år, og det ville jeg og min veninde Mille (Hermansen, red.) gerne have igen, siger hun til Nordvestnyt.

Selvom kvindeholdet er nyt, så er hun ikke selv helt fremmed i klubben.

- Både min kæreste og min tvillingbror spiller i forvejen på herre senior herude, fortæller Signe Olsen.

Hurtig vækst

For at kunne starte et hold er det selvsagt nødvendigt med spillere.

Et par klik med musen senere, og der var hurtigt bid.

- Jeg tænkte, at målgruppen var nemmest at ramme på Facebook. Så oprettede jeg en gruppe, og allerede det første døgn havde over 20 meldt sig ind, siger Signe Olsen.

Selvom de interesserede står i pæn kø, så er ikke alt på plads endnu.

- Til første træning på tirsdag skal vi finde ud af, om vi skal have en træner eller selv stå for det, siger Signe Olsen, der selv kommer til at have to kasketter på - nemlig både som holdleder og som spiller.

Glad formand

Nyheden om kvindeholdets genkomst vækker glæde hos Jacob Ganderup, der er formand i Kundby IF.

- Det er et stort ønske jeg har haft, siden jeg blev formand for to år siden. Det har krævet nogle ildsjæle, men der er vi heldige at have Signe og Mille, siger han.

Kvindeholdet har endnu ladet bolden rulle til første træning, før der allerede er kommet flere planer på tegnebrættet.

- Vi lodder lige stemningen her i efteråret, men vi kører på med træning og træningskampe mod nogle andre hold, og så regner vi med at melde et hold til turnering i foråret 2022, forklarer Jacob Ganderup.

Der er samtidig mulighed for at give det nye kvindehold et skud, for de kvinder, der går med en boldspillerspire i maven, lyder det fra klubformanden.

- Man kan få et motionsmedlemskab herude. Med 30 kroner om måneden er det ikke den store investering. Så kan man komme og træne med, og se, om det er noget, før man eventuelt opgraderer, så man kan spille kampe, siger Jacob Ganderup.

Han kan nu se klubben med hjemmebane på Solbjerggård Stadion omfatte seniorhold på både dame- og herresiden, udover det oldboys-hold og de ungdomshold, som i forvejen færdes i klubben.