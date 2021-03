Den 32-årige er tidligere dømt for vold, og den vold, han nu sigtes for, er begået i hans prøveperiode.

Kvinde tævet af 32-årig mand

Ved 2-tiden natten til mandag meldte en 20-årig kvinde til politiet, at hendes samlever havde slået hende i ansigtet flere gange.

Hun blev bragt til skadestuen til nærmere undersøgelse og dokumentation for de slag, hun havde fået.

Umiddelbart efter kørte politiet til en adresse i Jyderup, hvor en 32-årig mand blev anholdt, mistænkt for vold.

Han var påvirket af et eller andet, så efter et lægetilsyn blev han midlertidigt anbragt i detentionen til afrusning inden man kunne afhøre ham.

Det viste sig, at volden, som han blev sigtet for, er begået i prøvetiden for en tidligere voldsdom, hvor han også havde en reststraf tilbage.