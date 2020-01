Charlotte Brøns' cykel bærer tydeligt præg af mødet med en bil på cykelstien tæt på Kildebjergskolen i Mørkøv i sidste uge. Privatfoto

Kvinde påkørt nær skole: Flugtbilist stadig ikke fundet

Holbæk - 22. januar 2020 kl. 15:28 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ganske tæt på Kildebjergskolen i Mørkøv, at 45-årige Charlotte Brøns kort før middagstid tirsdag den 14. januar i år blev påkørt frontalt af en mindre personbil, da hun kom cyklende ad Skamstrupvej for at hente sin syvårige søn Asbjørn fra skole.

Efter påkørslen fortsatte bilisten videre, og politiet har endnu ikke fundet frem til hverken bil eller bilist.

Til alt held slap Charlotte Brøns med livet i behold og uden brækkede lemmer, men hun er stadig mærket af påkørslen, hvor bilisten blot fortsatte sin kørsel.

- Det gør stadig ondt som ind i ... Jeg har fået slag over både arme og ben, og det føles lidt ligesom dengang, jeg som barn blev sparket på låret af en hest, fortæller hun til dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Hun har en formodning om, at det går over på et tidspunkt uden varige mén.

- Jeg har fået tæsk af mødet med asfalten, tilføjer hun.

Som nævnt skete påkørslen tæt ved skolen. Charlotte Brøns cyklede mod syd ad Skamstrupvej på den afmærkede cykelsti. Pludselig kom en bil fra modsatte retning direkte imod hende.

- Jeg når at tænke, at det her er forkert, og at jeg må væk, men så når jeg ikke at tænke mere, før bilen kører direkte på mig, siger Charlotte Brøns.

Hun priser sig lykkelig over, at hun var den eneste, der blev ramt.

- Jeg ved godt, at man ikke skal tænke for meget over, hvad der kunne være sket. Men det er lige ved skolen, så der kunne jo godt have været børn der, og jeg kunne have haft min søn med. Jeg synes i forvejen, at det er en lidt usikker vej, og jeg håber meget, at politiet finder frem til bilisten, lyder det fra Charlotte Brøns.

Hun kan kun gisne om, hvorfor bilisten ikke standsede efter påkørslen. Hun er sikker på, at han bevidst fortsatte.

- Jeg tror, at det er én, der har haft brug for at lægge tidsmæssig afstand til hændelsen, fordi vedkommende måske har haft noget i blodet, som man ikke ville have afsløret, vurderer hun.

Ifølge Charlotte Brøns var bilisten kort før påkørslen kørt over for rødt lys i fodgængerfeltet ved Kildebjergskolen, og i den for­bindelse været tæt på at påkøre en mand, der skulle krydse Skamstrupvej med et barn.

Politi har udelukket én Midt- og Vestsjællands Politi har over for avisen ikke kunnet tilføje mere til den oplysning.

Ifølge politiets kommunikationsmedarbejder, Charlotte Tornquist, har politiet undersøgt et tip, der gik på, at en konkret person kunne være den mulige flugtbilist.

- Det har vi efterprøvet, og det var ikke ham. Politiet arbejder videre med sagen, og vi vil rigtig gerne høre fra folk, hvis de ligger inde med mulige oplysninger, siger Charlotte Tornquist.

Politiet har tidligere beskrevet den mistænkte flugtbilist som en ældre mand, og bilen skulle være en mindre, mørk personbil. Nummerpladen begynder muligvis med bogstaverne CL.

Oplysninger kan gives til politiet på telefon 114.