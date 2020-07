Midt- og Vestsjællands Politi er på Orø, hvor en kvinde er fundet død i et hus i Gamløse. Politiet formoder, at det er husets kvindelige beboer, men den endelige identitet og dødsårsag er ikke fundet. Foto: Kenn Thomsen

Kvinde fundet død i hus på Orø

Vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard oplyser, at man ikke kan udelukke, at der er sket en forbrydelse.

Midt- og Vestsjællands politi Politiet modtog søndag klokken 12.18 en anmeldelse om, at der muligvis var en syg og hjælpeløs person på adresssen. Anmelderen oplyste, at husets kvindelige beboer ikke var set i nogen tid.

Ifølge Bjørke Kierkegaard har kvinden ligget død i et stykke tid. Hun er ikke endeligt identificeret, men politiet formoder, at der er tale om husets beboer.

Man er ved at foretage kriminaltekniske undersøgelser på findestedet og afhøre folk i nabolaget for at fastslå, om der er tale om en forbrydelse.