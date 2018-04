Kvinde fik et chok: Fremmed mand stod pludselig i stuen

I de sene aftentimer har de fleste på et tidspunkt prøvet at blive forskrækket af en mørk skygge. Men typisk er det hjernen, der spiller en et puds.

Imidlertid blev forskrækkelsen virkelig for en 31-årig kvinde fra den nordvestsjællandske by Holbæk, da der pludselig søndag aften omkring klokken 20.45 stod en fremmed mand i hendes stue.

Mistænkes for at ville stjæle

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi mistænker man manden for at have til hensigt at stjæle fra kvinden, selvom det af og til sker, at folk forvidler sig ind de forkerte steder.