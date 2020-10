Kvinde dør i voldsom soloulykke

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Mads Haugaard, til sn.dk.

- Der er tale om en soloulykke, hvor bilen skrider af vejen og rammer ind i et hegn. En kvindelig passager afgår ved døden, mens den mandlige fører af bilen bliver fløjet til Rigshospitalet, men han er umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade, siger Mads Haugaard til sn.dk.

Vagtchefen kunne på nuværende ikke oplyse om alder på de involverede parter.

Politiet arbejder lige nu på at finde frem til de pårørende for at underrette dem.

Hvad der fik bilen til at kører af vejen og ind i hegnet ved politiet endnu ikke, men der er tilkaldt en bilinspektør til stedet. Politiet er heller ikke sikker på, at det var manden, der sad bag rattet. Derfor er man ved at undersøge, om der var flere personer i bilen, siger vagtchefen.

Vejen er lige nu spærret i begge retninger mellem frakørsel mod Nyrup og frakørsel mod Jonstrup. Vejen forventes tidligst åbnet igen klokken 11.

Bilister opfordres derfor til at finde en alternativ rute.

Der er rutinemæssigt udtaget en blodprøve på den mandlige fører.