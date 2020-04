Midt- og Vestsjællands Politi og en ambulance rykkede mandag ud til et færdselsuheld i Søstrup. Foto: Mik

Kvinde brækkede sin arm i færdselsuheld

En 48-årig kvinde brækkede armen, da hun mandag klokken 12.22 var involveret i et færdselsuheld i krydset ved Sasserupvej/Søstrupvej/Nørupvej i Søstrup.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var den 48-årige kvinde forud for uheldet kommet kørende i sin personbil ad Nørupvej mod øst, da hun fortsatte videre ud over vigelinjen og ud på Sasserupvej. Her påkørte hun højre side på anden personbil, der kom kørende i sydlig retning ad Sasserupvej. Bag rettet i denne bil sad en 78-årig mand fra Jyderup.