Kvier tog på springtur

Klokken 5.27 ringede en 27-årig landmand fra Regstrup til politiet og fortalte, at de mange kvier var stukket af.

Det vidste politiet sådan set godt. For et par timer inden havde politiet fået en melding om, at tre fire kvier løb rundt på offentlig vej i nærheden af Gislinge. Og politiet gav derfor den unge landmand kontaktoplysninger til de borgere, som kunne fortælle nærmere om de undslupne kvier.