Kvier stak af - de ville i skole

Betjentene behøvede dog ikke agere cowboys, for kvierne er vant til at blive håndteret af Gert Dalbjerg. På få minutter fik han gennet kvierne hjem i indhegningen.

Her fortæller naturmedarbejder Bente Meehan, Holbæk Kommune, at det formentlig er nogle børn, der har hjulpet kvierne ud.

- Dagen før var der nogle børn, som stod og satte pinde i en låge, så den ikke kunne lukke rigtigt. Det var der et større barn eller en ung, der så, og så fik de mindre børn forklaret, at det var en skidt idé. Men senere har de så formentlig sat pinde i lågen alligevel, fortæller Bente Meehan.

- Så det kan jo være, at man på skolen lige skal have en snak i klasserne om, at det altså er bedst, at dyrene bliver i indhegningen, tilføjer hun.