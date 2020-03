Varehuschef John Byrian, Kvickly i Holbæk, fastslår, at varehusets lagre er fyldt - og det samme er Coops lagre og baglagre. Hamstring er helt unødvendigt.

Kvicklys lagre bugner - men der hamstres alligevel

Der var stort rykind i Kvickly i Slotscentret i Holbæk fra morgenstunden i dag. Men hamstringen er helt unødvendig, for Coops lagre bugner af varer.

- Der er ingen grund til at hamstre. Vi har masser af varer. Håndsprit er vist den eneste vare i vores kæmpesortiment, man ikke kan få lige nu, fortæller varehuschef John Byrian.

Han fortæller, at supermarkedet får nye varer i dag og igen i morgen.

- Og i hele Coop er der fyldt både i de almindelige varelagre og i baglagrene. Vi har masser af varer, og der er ingen grund til at tro, at vi skulle løbe tør. Produktionen af nye varer er heller ikke lukket ned - hele apparatet kører, som det skal, forklarer John Byrian.

- Der er altså ingen grund til at gå i panik. Men jeg må indrømme, at det, der er i gang lige nu, er hamstring. Der er mange flere mennesker i forretningen lige nu, end der normalt er på denne tid af dagen, fortalte varehuschefen ved 8.30-tiden i morges.

- Det går stærkt, og jeg kan da ikke udelukke, at vi kan løbe tør for en enkelt vare en dag eller to. Men overordnet er hamstring altså helt unødvendig - vi er spækket med varer i både forretningen og alle Coops lagre, fastslår John Byrian.