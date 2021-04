Se billedserie Varehuschef Niels Jensen fra Kvickly er stolt af at kunne bidrage med udbredelsen af kendskabet til Holbæks Gavekort, som, hvis man er hurtig - kan erhverves med 20 procents rabat.Foto: Torben Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Kvickly vil hjælpe de lokale specialbutikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvickly vil hjælpe de lokale specialbutikker

Holbæk - 24. april 2021 kl. 07:00 Kontakt redaktionen

Danmarks trængte specialbutikker får nu en håndsrækning fra 67 Kvickly-varehuse. Det gælder også i Holbæk.

Under Corona har Kvickly oplevet et større salg af nonfood (ikke-dagligvarer) end normalt. Overskuddet af det ekstra salg i januar og februar 2021 vil Kvickly bruge til lokal markedsføring af specialbutikkerne i deres lokalområde, for at skabe ekstra liv i de fælles handelsgader og strøg i byer over hele Danmark.

- Vi går ind for sund konkurrence, men indtil nu har vi kunnet sælge varer, som vores naboer i specialbutikkerne ikke kan, siger varehuschef Niels Jensen fra Kvickly, der ligger i Slotscentret, Holbæk.

Ønsker levende handelsmiljø

- Vi ønsker at være en del af et levende handelsmiljø - og det kræver levende specialbutikker - og vi ønsker at være gode naboer.

For at sikre, at der også i fremtiden er liv, hvor vi ligger, vil vi bruge overskuddet af vores ekstra salg til markedsføring af vores naboer, specialbutikkerne; alle dem, som netop er genåbnet. Det er til fælles gavn, siger han videre.

Kvickly kender endnu ikke det præcise tal af donationen, men beløbet er omkring 100.000 kroner i Holbæk.

På landsplan vil Kvickly donere mellem syv og 10 millioner kroner.

Varehuscheferne har sammen med de lokale handelsstande besluttet, hvordan støtten og markedsføringen konkret bliver givet. I Holbæk bliver det i form af annoncering i lokalavisen By & Land, med budskab om at der kan opnås en rabat på 20 procent på Holbækgavekortet. Formålet er udelukkende at få liv i handelen og byen igen.