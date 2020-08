Klinisk diætist, Heidi Olsen, byder på madlavningskursus, hvor kursisterne lærer at bruge bønner, kikærter og linser i madlavningen. Privatfoto.

Kursus om brug af bønner - i madlavningen

- Bælgfrugterne - som bønner, linser og kikærter hører til - er både billig mad og så er der mange sundhedsmæssige og ikke mindst klimamæssige fordele ved at bruge dem, siger den kliniske diætist, Heidi Olsen, der har kontor på Holbækvej i Jyderup.

Heidi Olsen underviser i ernæringsrigtig madlavning, og man kan nu melde sig til hendes kursus, hvor man lærer at lave spændende retter med brug af bønner af forskellig art.

Om brugen af bønner er hun klar i sin udmelding. Bønner er nemlig en god proteinkilde, der er vigtig at have med i kosten - især hvis man er vegetar eller har flere kødfrie dage om ugen.

Det er vigtigt at kende til, hvordan de tilberedes og bruges. Eksempelvis koger kikærter ikke let ud, så de er gode i sammenkogte retter, hvor man vil bevare deres struktur og form, mens røde linser let koger ud og giver jævning og fylde til en ret, forklarer diætisten.