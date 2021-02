Kursister får nyt tilbud om lyntest

Fra på mandag behøver kursister, elever og lærere på EUC Nordvestsjællands afdeling i Audebo ikke tage ind til byen for at blive coronatestet. De kan i stedet blive testet på skoleafdelingen i Audebo.

EUC Nordvestsjælland har indgået et samarbejde med Region Sjælland og Falck om at tilbyde alle, der færdes på afdelingen i Audebo, at blive coronatestet en gang om ugen. Og det er gratis.

En lang række af de AMU-kurser, der udbydes på EUC Nordvestsjælland i Audebo, hører nemlig til i kategorien »kurser med særlig samfundsmæssig betydning«. Det betyder, at de er af stor vigtighed for arbejdsmarkedet, og derfor gennemføres disse kurser fortsat med fysisk fremmøde og undervisning.

- Alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger bliver altid overholdt, når vi gennemfører vores AMU- og certifikatkurser med fysisk fremmøde. Det betyder rigtig meget for os, at alle de fremmødte på skolen føler sig trygge. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan tilbyde vores elever, kursister og medarbejdere en ekstra tryghed, ved at de kan blive testet mindst en gang om ugen på skolen.