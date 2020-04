Der sidder kun få kursister i hvert lokale, og alle sidder med god afstand på Nordvestsjællands HF og VUC i Holbæk. Selvom hverdagen er anderledes, er kursisterne glade for at være tilbage. Privatfoto

Kursister er tilbage på skolebænken

Nordvestsjællands HF og VUC åbnede fredag den 17. april dørene for skolens to to-årige hf-klasser, som afslutter deres uddannelse til sommer.

Mens hovedparten af VUC's kursister stadig må arbejde hjemmefra, har 42 lettede kursister fået lov at komme i skole igen på Nordvestsjællands HF og VUC i Holbæk. Og det er de glade for, lyder meldingen.

