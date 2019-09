Det er på de to sammenhængende gavle bag ved scenen på Murerpladsen, hvor Holbæk Art gerne vil have et kunstværk til samlingen.Foto: Palle Mogensen

Kunstprojekt på Murerpladsen

Holbæk - 15. september 2019 kl. 11:42 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Gå ind og giv os et like.

Sådan lyder opfordringen fra Lene Floris, der er formand for Holbæk Art.

Som led i forsøget på at skaffe penge til nye kunstværker har foreningen tilmeldt et projekt til Realdanias kampagne: Underværker.

Realdania er en forening, der arbejder på at skabe livskvalitet for alle, der bor i store og små byer. Og Underværker er en kampagne, som med økonomiske bidrag hjælper ildsjæle rundt om i Danmark med at gennemføre forskellige projekter.

Holbæk Art har søgt om at få 160.000 kroner til at udsmykke to sammenhængende gavle på Murerpladsen i Holbæk med kunst.

- Det bliver det ene af de seks nye værker, som vi håber at kunne præsentere næste år, fortæller Lene Floris og fortsætter:

- Den levende børnekultur trækker hver sommer masser af børn til pladsen, og jeg tror, at kunstværket kan være med til at give børnene en ekstra oplevelse. Samtidig vil det give pladsen et løft og måske være med til at give flere et kendskab til den fine plads, der ligger midt i byen, siger hun.

Det bliver den unge kunstner Emily Gernild, som skal stå for udsmykningen af gavlene.

- Det glæder vi os til. Emily er en kunstner, som sprudler og bruger masser af farver, og derfor er det oplagt at lade hende stå for kunstværket på Murerpladsen, fortæller Lene Floris.

For at komme i betragtning til støtte fra Realdania, skal det have minimum 200 likes på kampagnesiden for Underværker.

- Det har vi heldigvis allerede fået, men jo flere, jo bedre. Så man må meget gerne gå ind og give os støtte på den måde, fortæller Lene Floris.