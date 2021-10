Det er i længerne på hver sin side af porten ved indgangen til Hørbygaard, at den planlagte kunsthal skal indrettes. Foto: Jørgen Juul

Kunsthal kom et skridt nærmere

Holbæk - 07. oktober 2021 kl. 12:27 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der er stor glæde over, at en landzonetilladelse til at etablere en kunsthal i en 1200 kvadratmeter stor bygning på Hørbygaard i Hørby på Tuse Næs er i hus.

Hos Hørbygaard K/S og foreningen bag idéen, Kunsthal X-Mundi, ser man frem til, at der for alvor kan sættes gang i arbejdet med at forsøge at realisere projektet.

Landzonetilladelsen giver mulighed for at indrette en udstillingshal i et rum med dobbelt højde, atelier, en mindre biograf til visning af film inden for kunstgenren, et konferencerum, selskabslokale og kunstbutik.

Der skal desuden opføres en ny bygning på 500 kvadratmeter i glas, et orangeri, som skal rumme café/restaurant og formentlig noget grønt. Det er i ansøgningen anslået, at der vil komme cirka 20.000 besøgende til kunsthallen på et år.

- Vi er simpel hen så glade for, at vi har fået landzonetilladelsen. Nu kan vi rigtigt komme i arbejdstøjet og forsøge at få det hele til at hænge sammen. Vi skal ud at søge økonomisk støtte fra fonde, fortæller Birgit Edvars, som er formand for Kunsthal X-Mundi.

Her er Jette Friis Tuca den anden ildsjæl, der arbejder frivilligt med projektet.

Birgit Edvars er samtidig indehaver af Edvars Arkitekter, Holbæk, og firmaet står bag ansøgningen om tilladelsen til kunsthallen på vegne af Hørbygaard K/S.

- Rigtig spændende projekt Christian Castenskiold, Hørbygaard, betegner det som et rigtigt spændende projekt.

- Jeg håber meget, at projektet kan blive løftet, så vi kan skabe en ny aktivitet i Holbæk Kommune og på Tuse Næs. Jeg bidrager med at stille bygningen til rådighed i en årrække, fortæller Christian Castenskiold.

Det er en gammel hestestald og magasinbygning, der er udset til at rumme den nye kunsthal. Det er den tvedelte bygning, som ligger med porten i midten, der kan ses ude fra Tuse Næs Vej.

Det indgår i landzonetilladelsen, at der kan etableres parkeringspladser på den modsatte, sydlige, side af vejen.