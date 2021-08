Se billedserie Minik Rosing afprøver et par forskellige talerør, inden de gav sig i kast med at forme jordens talerør - eller måske lytterør - af den klump ler, der står mellem dem. Foto: Anders Ole Olsen

Kunst og videnskab gik hånd i hånd

Holbæk - 19. august 2021 kl. 15:12 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det var på sin vis meget jordnært. Og på mange andre måder højtflyvende, da der sent onsdag eftermiddag blev gennemført en kunst-performance. Det foregik på en mark på Ringstedvej nær Torbenfeldt Gods sydøst for Mørkøv.

Her har godset i 2019 etableret et minivådområde. Det skal mindske mængden af kvælstof og fosfor i drænvandet fra 79 hektar af godsets landbrugsjord. Mini­vådområdet fylder blot én hektar.

- Vandet flyder videre til voldgraven ved Torbenfeldt, hvor der er en fin vandkvalitet. Projektet giver masser af natur og biodiversitet, og havørnen har været forbi, fortalte vand-, natur- og miljøkonsulent Mikael Kirkhoff Samsøe fra Vkst (landbrugsrådgivning) i en kort introduktion.

Egentlig skulle eventen være foregået i det åbne landskab, midt i minivådområdet. Men nogen regn og blæst betød, at det i stedet foregik i ly under en pavillon med vådområdet som baggrund.

Kunstneren og geologen Den ene af deltagerne i samtalen var billedkunstneren Camilla Berner, der arbejder inden for det tværfaglige område kunst og videnskab.

Der deltog en snes inviterede gæster ved eventen på minivådområdet ved Torbenfeldt Gods onsdag. Deltagerne havde forbindelse til videnskab, kunst og landbrug.

Hele begivenheden blev optaget på film, og den vil senere som et digitalt kunstværk blive tilgængelig via kunstneren Camilla Berners hjemmeside.

Også Seges optog begivenheden, og der vil senere blive en redigeret udgave med et par interviews tilgængelig på Facebook-siden »Seges i marken«. Den anden var den meget anerkendte geolog Minik Rosing, der er professor i geo­logi ved Globe Institute ved Københavns Universitet.

Overskriften på samtalen var »Jordens talerør«. Hvad ville jorden fortælle os, hvis den havde en stemme? lød spørgsmålet. Projektet, der har været undervejs i snart fire år, er et samarbejde mellem Seges (landbrugets videnshus), Somewhere, der er et bureau for offentlig kunst, og Camilla Berner. Projektet er støttet økonomisk af Statens Kunstfond.

Udgangspunktet for samtalen var blandt andet, at vi omformer landskabet, samtidig med at der bliver færre og færre, der arbejder i landbruget. Mens de to samtalepartnere udvekslede synspunkter, havde de samtidig til opgave at forme et talerør - jordens talerør - ud af en stor klump ler.

Måske hellere et lytterør - Debatten bliver hurtigt meget polariseret. Vi vil forsøge at skabe et talerør og give en stemme til jorden, sagde Camilla Berner.

- Hvis man bruger et talerør omvendt, bliver det et hørerør. Jeg synes, jorden taler til os - vi glemmer bare at lytte efter, sagde Minik Rosing, mens de to fra hver sin side begyndte at bearbejder lerklumpen.

Minik Rosing fortalte undervejs om, hvad jord er og øste i det hele taget af sin meget store viden om geologi.

- Jord er et levende materiale, ellers kan der ikke vokse noget i den. Danmark har meget bedre jord end de fleste, og der er ingen tvivl om, at succesen for et land skyldes den jord, de har under fødderne. Mange steder er der dalende jordkvalitet, og grænsen for arealet til landbrugsjord blev nået i 1996. Vi skal lære at tage bedre vare på den jord, vi har, sagde Minik Rosing.

Intet autoriseret svar Camilla Berner spurgte blandt andet, hvorfor det er så svært for mennesker at forstå geologisk tid.

- Jo mere geolog, man bliver, jo sværere bliver det at forstå geologisk tid. Én milliard år, hvordan skal man forstå det. Hele Europa flytter sig to centimeter om året, så over tid betyder det noget. Selv om klimaet var stabilt, ville vi alligevel opleve klimaforandringer, fordi jorden flytter sig, forklarede Minik Rosing.

Camilla Berner konstaterede, at jorden er i krise, og at der er mange følelser i det, også fordi samfundet er blevet meget urbaniseret.

- Der er et følelsesmæssigt engagement. Men den gode vilje kommer vi ikke så langt med - men hvis vi ikke starter med den, kommer vi ingen vegne. Og politik handler om folks overbevisning. Man kan aldrig sige, hvad der er bedst, for der findes ikke noget autoriseret svar. Men jo mere, vi ved om det, jo bedre bliver vi stand til at rådgive og stille viden til rådighed, sagde Minik Rosing ved slutningen af eventen.

Hen mod slutningen var talerøret/lytterøret i øvrigt meget tæt på at vælte, men det blev reddet i sidste øjeblik. Om der er noget symbolik i det, skal vi lade være usagt.