Camilla Wichmann Petersen er indehaver af virksomheden »CWR Rengøring & Service«. Foto: Elisa Hauerbach.

Kunderne skal være tilfredse

Holbæk - 19. oktober 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach

I rengøringsfirmaet er det vigtigt, at kunderne er tilfredse med resultatet, når Camilla Wichmann Petersen, CWR Rengøring & Service, har været i gang med kost, spand og maskiner.

- Jeg startede firmaet for nogle år siden og havde hovedsageligt privatrengøringer, men i 2018 havde jeg fået så meget erfaring på området, at jeg købte mig en firmabil og begyndte at tage erhvervskunder ind. Det viste sig hurtigt at være en god idé, så nu er det meste den slags opgaver, jeg tager ind, fortæller hun.

Interessen for at gøre rent fik Camilla Wichmann Petersen allerede i barndommen, hvor hun opdagede at andre blev glade, hvis hun gjorde deres omgivelser pæne og rene for dem.

Glæden og begejstringen over det har hun bevaret helt frem til nu, og hun fortæller, at det også var rengøring hun havde som studiejob, da hun studerede filosofi på universitet.

- Man tænker så godt, når man gør rent, og det giver meget mening for mig, at jeg stadig kan gøre andre glade, ved at gør rent for dem, siger hun.

Med hovedsæde på Orø og arbejdsplads på Vest- og Nordvestsjælland, er Camilla Wichmann Petersen klar til at tage flere udfordringer op.

- Jeg starter altid med at danne mig et overblik over opgaven, få gjort fuldstændigt rent i alle detaljer og kroge, så jeg ved, at det fremtidige udgangspunkt ligger på et godt niveau, og at den høje standard kan vedligeholdes fra gang til gang. Derfor er mit »slogan«, at CWR Rengøring & Service kredser om detaljen, fortæller hun.

Blandt eksemplerne hun fortæller om, er blandt andet kroer - inklusiv krostuer og store firmaer, der har haft brug for at få tingene helt i bund og vedligeholdt derefter.