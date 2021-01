Kunderne skal nok vende tilbage

Thomas Chen og Qun Han holder fanen højt gennem corona-tiden med leveringer af take-away fra deres restaurant i Slotscentret. Privatfoto.

Holbæk - 12. januar 2021

I Restaurant Vestersøen i Slotscentret har indehaverne Thomas Chen og Qun Han sammen med nogle få medarbejdere travlt med levere take-away til holbækkerne.

- Det går udmærket, for vi har mange stamkunder, som støtter os og siger, at de savner vores mad. I stedet for at spise hos os i restauranten, kommer de nu forbi og henter take-away, konstaterer Thomas Chen.

I modsætning til i foråret, udleveres maden nu inde i selve restauranten, hvor der er god plads. Kokkene sørger desuden for, at have alting pakket og klar, så ekspeditionerne sker så hurtigt som muligt. Der er også masser af håndsprit, og alle bærer maske.

- I foråret leverede vi maden gennem et vindue ud til parkeringspladsen, men nu hvor det er blevet koldt, synes vi, det er bedst, hvis folk ikke skal stå udenfor og fryse, forklarer Thomas Chen. Han fortæller, at der var rigtigt travlt i restauranten mellem jul og nytår og nytårsaften, men at den første del af januar traditionelt er en stille måned.

- Jeg ved, at der er mange mindre restauranter, som har haft en bedre omsætning gennem coronaen med netop take-away. Hos os er der dog en kæmpe forskel på at have 150 mennesker i restauranten inden corona, og så have 20-30 leveringer af take-away i disse tider, siger Thomas Chen, som vurderer, at Restaurant Vestersøen lige nu ligger på 20 procent af omsætningen på samme tid sidste år.

- Selv om vi får kompensation, er der jo stadig de faste udgifter at betale, og vi skal også selv dække 20 procent af lønnen til de hjemsendte medarbejdere, fortæller Thomas Chen.

At kunderne vil vende tilbage i stort tal, så snart restriktionerne hæves, er Thomas Chen ikke det mindste i tvivl om.

- Det er hundrede procent sikkert, at de kommer tilbage. Det så vi også i foråret, så snart der blev lukket op den 18. maj. Vi er jo alle sammen vant til at gå ud at spise og synes, at det er dejligt at holde fødselsdag eller en hyggeaften med familie og venner ude i byen, siger Thomas Chen, som lige nu har hjemsendt otte faste medarbejdere fra køkkenet og alle de deltidsansatte tjenere. - De siger alle sammen, at de keder sig derhjemme og glæder sig til at komme i gang igen, slutter Thomas Chen.

Man kan bestille take-away hos Restaurant Vestersøen på nettet eller telefonen og hente maden mellem klokken 16 og 20.